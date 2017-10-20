ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

Фото: VTB.ru

Кредитную линию в размере 250 млн рублей открыл банк ВТБ развивающемуся дилерскому центру Ростсельмаша, компании ООО "Югагромаш", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Компания ООО "Югагромаш" создана в январе 2017 года и входит в группу компаний "Тюменьагромаш" - ведущего дилера сельскохозяйственной техники в Тюменской, Курганской, Свердловской областях, Пермском крае и Республике Крым. В планах компании формирование развернутой филиальной сети в Ростовской области с охватом территории в 200 километров. Кредитная линия на пополнение оборотных средств компании оформлены в банке ВТБ на срок 730 дней.

"Мы рады началу сотрудничества с группой компаний "Тюменьагромаш" и надеемся, что наши кредитные продукты и решения помогут компании в текущей деятельности", - отметила руководитель дирекции банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Наталья Белокопытова.