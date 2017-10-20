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Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем

17:20 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

50 лет исполнилось крупнейшему предприятию Тюменской области "Транснефть – Сибирь". С юбилеем нефтепроводчиков поздравили президент компании Николай Токарев и губернатор Владимир Якушев. 

Любое предприятие, а такое мощное как "Транснефть-Сибирь" особенно, гордится своими экономическими показателями. Но самое главное достояние компании – это ее человеческий капитал. Именно коллектив добивается производственных успехов, - с такими словами обратился к сотрудникам и ветеранам компании "Транснефть – Сибирь" губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжестве, посвященном 50-летию со дня ее основания.

"История "Транснефть – Сибири" неразрывно связана с формированием уникального топливно-энергетического комплекса на Тюменском Севере. Специалисты трубопроводного транспорта всегда эффективно решали стратегические задачи, поставленные государством. В непроходимой тайге и в болотах, невзирая на сложности погоды, без современной техники и технологий  прокладывали первые нефтепроводы героические труженики. Мы храним память о подвиге первопроходцев и первооткрывателей нефтегазовой целины", - подчеркнул Владимир Якушев и выразил огромную благодарность ветеранам предприятия за упорный труд и стремление к победе.

"Транснефть – Сибирь" – надежный партнер Тюменской области, а многотысячный коллектив компании верен своим славным традициям. "Долгие годы мы продуктивно сотрудничаем в самых разных сферах – от образовательной до производственной. Символично, что в год юбилея подписан специальный инвестиционный контракт по строительству в регионе нового производства. Вместе мы встали во главе реализации новой формы эффективного взаимодействия. Уверен, у нас впереди еще много полезных, интересных и важных проектов", - заключил губернатор.

Глава региона вручил почетную грамоту коллективу компании, а в качестве памятного подарка преподнес фотоколлаж из архивных документов, связанных с историей предприятия. Заслуженные сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" получили государственные и областные  награды.

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подчеркнул, что предприятие подошло к юбилею с выдающимися результатами.

"Коллектив обеспечивает транспортировку стратегических объемов нефти, территория вашей ответственности простирается от Крайнего Севера до Южного Урала, а многие объекты, на которых работают специалисты, находятся в труднодоступных районах с экстремальным климатом. Несмотря на это коллектив успешно решает сложные производственные задачи", - сказал он.

Николай Токарев отметил достижения компании в реконструкции и модернизации объектов трубопроводной инфраструктуры, экологические разработки и инновационные походы.  "В этом году география присутствия компании увеличилась за счет ввода в эксплуатацию уникального арктического нефтепровода "Заполярье-Пурпе". Таких тяжелейших проектов за всю свою историю "Транснефть" еще не реализовывала. Это большая победа", - обратился к коллективу Николай Токарев и выразил уверенность, что опыт, накопленный компанией за полвека, традиции, заложенные первопроходцами, позволят "Транснефть-Сибири" и дальше идти в авангарде отрасли.

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Теги: Николай Токарев , Транснефть – Сибирь , юбилей , Владимир Якушев

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