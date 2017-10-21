"Рубин" одержал волевую победу над соперниками из Перми

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Тюменский "Рубин" одолел "Молот-Прикамье" (Пермь) со счетом 5:4 в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги дома.

Таким образом, подопечные Владислава Хромых прервали серию из трех поражений.

В этом поединке обе команды были движимы стремлением реабилитироваться за поражения в предыдущих встречах, а также улучшить отнюдь не самые завидные турнирные положения. У хозяев вернулся в строй пропустивший предыдущий поединок нападающий Никита Феоктистов. Последний рубеж защищал Егор Назаров. Первую тройку атаки сибирской дружины составили Виталий Жиляков, Константин Савенков и Артём Булянсакий. Однако не им было суждено стать в этом вечер "спасителями" реноме тюменской команды.

В первом периоде игра была равной и проходила на встречных курсах. Хозяева немного, но все-таки перебросали соперников. Тем не менее, эффективность атак пермской дружины оказалась выше. Уже на третьей минуте гости реализовали большинство – отличился Игорь Угольников. Впрочем, рубиновцы не стушевались и довольно быстро восстановили равенство. Голевое чутье проявил опытный нападающий Михаил Потякин, добивший шайбу в ворота. Ассистентами стали Мартин Штайнох и Константин Белов. На некоторое время на площадке установилось относительное затишье. К реальности сибиряков вернул пермяк Булат Набиуллин, кистевым броском выведший гостей вперед, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Второй отрезок ознаменовался большим количеством удалений. Достаточно сказать, что игроки обеих команд заработали в сумме 16 штрафных минут – по восемь на дружину. Третью шайбу хозяева пропустили в двойном меньшинстве – успеха на 30 минуте добился Максим Салахов. Вскоре последовало удаление в составе "Молота-Прикамья" и Штайнох реализовал лишнего эффектным кистевым броском. Ему ассистировал Белов. На 38 минуте паритет в большинстве восстановил Потякин, оформив, таким образом, дубль. В этом эпизоде он не побоялся пойти на ворота и добился своего. Результативные передачи на свой счет записали Штайнох и Белов.

Третий период тюменцам пришлось начинать в меньшинстве. С натиском соперников они справились и, вскоре, сами получив большинство, вышли вперед. Изящный пас партнера преобразовал в гол Белов. Затем отметился голевым "выстрелом" Артём Булянский. Ему ассистировал капитан рубиновцев Виталий Жиляков. Однако на этом дело не закончилось. Гостям удалось забросить четвертую шайбу – отличился Угольников. За две минуты до сирены у "Молота" площадку покинул вратарь, но в итоге "Рубин" сохранил победный результат.

Следующим домашним соперником тюменцев 22 октября станет "Торос" из Нефтекамска.