Тюменские ветераны-медики прошли обследование в центрах здоровья

Фото областной больницы №3 Тобольска

Дни здоровья для ветеранов медицины состоялись в Тюмени. В течение нескольких дней все желающие ветераны в удобное для них время прошли комплексное обследование в центрах здоровья ОКБ №2 и городской поликлиники №3.

Пациенты смогли проконсультироваться с врачом, измеряли кровяное давление и глазное, проверяли состояние вен на ногах и легких, изучали работу сердца на кардиовизоре. По результатам обследования им дали необходимые рекомендации.

Прямо во время обследования в ОКБ №2 у одной пациентке нашли нарушения в ритме сердца. Повторное ЭКГ выявило достаточно серьезные проблемы. Пациентку срочно госпитализировали и сейчас за ее здоровьем наблюдают специалисты, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Соб. инф.