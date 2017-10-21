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Тюменские ветераны-медики прошли обследование в центрах здоровья

19:26 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото областной больницы №3 Тобольска

Дни здоровья для ветеранов медицины состоялись в Тюмени. В течение нескольких дней все желающие ветераны в удобное для них время прошли комплексное обследование в центрах здоровья ОКБ №2 и городской поликлиники №3.

Пациенты смогли проконсультироваться с врачом, измеряли кровяное давление и глазное, проверяли состояние вен на ногах и легких, изучали работу сердца на кардиовизоре. По результатам обследования им дали необходимые рекомендации.

Прямо во время обследования в ОКБ №2 у одной пациентке нашли нарушения в ритме сердца. Повторное ЭКГ выявило достаточно серьезные проблемы. Пациентку срочно госпитализировали и сейчас за ее здоровьем наблюдают специалисты, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Соб. инф.

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Теги: здравоохранение , ОКБ №2

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