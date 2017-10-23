Тюменские филологи выяснили, какие слова рождаются в Сети

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Преобладание новых имен существительных и прилагательных зафиксировали филологи ТюмГУ, проанализировав современную сетевую литературу.

В ходе работы они обнаружили, а потом и проанализировали около 200 новообразований онлайн-журналов. Одними из самых ярких стали такие слова, как травоохранение, кремль-брюле, обречальное, таинственница…

"Исследование показало, что для современных поэтов актуальнее и проще создавать слова, обозначающие предмет или признак предмета, – пояснила инициатор проекта Елена Мурашова. – При образовании слов преобладает суффиксальный способ, а также чистое сложение – ими образовано 50% слов от общего количества".

При анализе новообразований в поэтических текстах порой невозможно дать однозначный ответ относительно способа образования слова, так как разные способы переплетаются друг с другом при создании производного слова, пояснила доцент Елена Тумакова.

По словам Елены Мурашовой, новообразования, представленные в современной русской сетературе, творятся одномоментно конкретным автором для конкретного текста и не требуют повторного воспроизведения. Поэты создают их для того, чтобы точно и кратко выразить свою мысль, обратить внимание на семантику слова, придать стихотворению эмоционально-экспрессивную окраску и дополнительную образность. Отметим, что количество лингвистических исследований, посвященных поэтам нового столетия, до сих пор остается ограниченным, сообщает пресс-служба ТюмГУ.