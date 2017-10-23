В ишимскую больницу поступило новое диагностическое оборудование

В ишимскую больницу поступило новое диагностическое оборудование Фото: областной департамент здравоохранения

Пять новых аппаратов ультразвуковой диагностики поступили в областную больницу №4 г. Ишима. Два направлены в Сорокинскую и Викуловскую больницы, три остались на основной базе - в отделениях функциональной, лучевой диагностики и в отделении урологии.

Как сообщает пресс-служба больницы, новейшая модель PHILIPS CX-50 экспертного класса обладает высокой точностью, большой информативностью и расширенным набором функций, высоким качеством изображения, возможностью распечатки изображения, записи на цифровые носители, возможностью проводить во время исследования измерения и расчеты, в отличие от устаревших моделей аппаратов УЗИ. Расширенная функциональность цветного УЗИ аппарата в результате применения новейших технологий позволят более уверенно ставить диагноз сложным пациентам. Теперь врачам УЗИ доступна и эластография.

Как рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Дмитрий Луканенко, аппарат позволяет начать отслеживать развитие любой опухоли от 2-3 мм в любой локализации. Аппарат, установленный в отделении лучевой диагностики, оснащен всеми возможными датчиками.

Еще одно приобретение года - это флюорографические аппараты российского производства "Проскан". Они установлены в поликлинике №2 г. Ишима и в Абатской районной больнице. В городе аппарат пришел на замену прежнему, а в районе он стал долгожданным. Временно выручал передвижной флюорограф. Использование малодозных сканирующих флюорографов имеет большое значение для раннего выявления различных патологий органов грудной клетки, в том числе туберкулеза и новообразований.