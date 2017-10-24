Тюменские автоинспекторы контролируют дорожную обстановку

Фото ГИБДД Тюменской области

Четыре дорожных аварии, в которых пострадали четыре человека, произошли на дорогах региона к 12 часам 24 октября. Два случая произошли в областном центре, два – на загородных трассах. Магистральные улицы областного центра и все федеральные дороги на территории области обработаны противогололедными реагентами.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, наряды ДПС подразделений ГИБДД Тюменской области в усиленном режиме патрулируют федеральные трассы в условиях снегопада и метели. Госавтоинспекция работает во взаимодействии с дорожными службами – информация о возникающих гололедных явлениях и снежных переметах, поступающая дежурному от автопатрулей, незамедлительно сообщается для принятия мер эксплуатирующим дороги организациям.

Особую осторожность водителям нужно соблюдать на периферийных дорогах, во дворах и выездах из них, на открытых участках местности, в низинах и на путепроводах – здесь дорожное покрытие может становиться скользким в первую очередь. Усиления гололедных явлений нужно ожидать в вечернее и ночное время с понижением температуры.