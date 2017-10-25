Право носить шеврон "Штурм" и оливковый берет получили семь тюменских курсантов
Право носить шеврон «Штурм» и оливковый берет получили семь тюменских курсантов, фото центра "Аванпост"
Три представителя допризывной молодежи региона получили оливковые береты по итогам прохождения квалификационных испытаний в селе Юргинское, которые проходили 21 и 22 октября. Еще четверо ребят стали обладателями шевронов "Штурм".
Всего претендентами на почетные знаки отличия были более 20 курсантов спецгрупп добровольной подготовки к военной службе со всей Тюменской области.
Ребята продемонстрировали умения в огневой подготовке, боевой акробатике, самообороне, пробежали кроссы без экипировки и по пересеченной местности, сдали подтягивание на перекладине и спринтерский рывок. Во время кросса необходимо было преодолеть водные преграды, полосы разведчика, минные поля, завалы, участки болотистой местности и пожаров, задымленные участки, форсировать "зараженную" местность в противогазе.
Организатор испытаний - Юргинская районная общественная организация ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов "Память", Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области при финансовой поддержке "Газпром Газэнергосеть".
Право носить шеврон «Штурм» и оливковый берет получили семь тюменских курсантов, фото центра "Аванпост"
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Дарья Казакова
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