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Региональный конкурс "Молодой предприниматель России" состоится в Тюмени

09:09 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: проект "Ты - предприниматель"

Региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" стартовал в Тюменской области. Он проходит в рамках программы "Ты – предприниматель".

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области, в конкурсе участвуют индивидуальные предприниматели, а также учредители или соучредители фирм, доля в уставном капитале которых составляет не менее 50 %. Возраст - до 30 лет.

Всего предусмотрено пять номинаций: "Открытие года", "Производство года",  "Работодатель года", "Социальный бизнес года", "Личный вклад года".

Конкурсные заявки подаются в электронном виде до 27 октября на электронную почту –molpred@crbrus.ru, в теме письма необходимо указать "Молодой предприниматель_2017_ФИО".

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" состоится 30 октября. Лучшие смогут обучаться за счет организаторов на бизнес-курсе "Вечерняя школа предпринимателя" и поедут в Москву на федеральный этап конкурса "Молодой предприниматель России 2017".

Подробную информацию об участии в конкурсе "Молодой предприниматель России" можно получить по телефону: 8 (3452) 55-14-08 и в группе социальной сети "В Контакте".

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Теги: предпринимательство , конкурс

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