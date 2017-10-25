В Тобольске со счета пенсионера сняли миллион рублей

Фото: ИА "Тюменская линия"

Один миллион рублей снял молодой мошенник с банковской карты пенсионера в Тобольске. Об этом сообщает Тобольский городской суд.

Молодой человек пришел к пожилому человеку устанавливать фильтры для воды на кухне. Затем он убедил пенсионера, что теперь надо на собственное имя, но для установщика завести новую банковскую карту. Это помогло мошеннику снять с банковского счета старика один миллион рублей, заработанный им когда-то в северных округах.

Пенсионер не сразу узнал о пропаже. Потом пошел в полицию. За это время молодой человек уехал в другой регион, но там его быстро нашли. 29-летний ранее дважды судимый мужчина во всем признался.

Расследование уголовного дела завершено, и оно передано в суд.