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В домах тюменцев группы риска установят пожарные извещатели

17:10 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото МЧС России по Тюменской области

Социальный проект #bezПожара стартует в Тюмени. Он направлен на поддержку одиноко проживающих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, семей группы риска. Главная цель – обеспечение пожарной безопасности и снижение риска гибели людей в результате пожара.

В рамках проекта с начала ноября в домах тюменцев группы риска, в том числе использующих печное отопление, волонтеры фонда "Старшее поколение" совместно с сотрудниками МЧС начнут установку автономных дымовых пожарных извещателей.

"В случае возгорания и задымления помещения пожарный извещатель подает достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Самое главное предназначение устройства – вовремя проинформировать человека о том, что произошло задымление. Услышав сигнал, человек сможет обнаружить возгорание на начальной стадии и предпринять необходимые действия, чтобы не допустить возгораний и получить шанс спасти жизнь и имущество", - рассказал заместитель директора городского департамента безопасности жизнедеятельности Алексей Конышев.  

Во время установки оборудования волонтеры и специалисты в области пожарной безопасности познакомят горожан с правилами пользования приборами, расскажут о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового отопления и бытовых электронагревательных приборов, а также вручат личные памятки по безопасности, специально адаптированные для людей разных возрастов, сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Тюменцы, желающие поддержать проект и присоединиться к его участию, могут передать автономные дымовые пожарные извещатели через пункт приема по адресу: ул. Карла Маркса, 123, кабинет №10. Также можно перевести целевое пожертвование на благотворительный счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".

Реквизиты счета:

р/сч. 40703810767100036764 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

БИК 047102651

к/сч. 30101810800000000651

ИНН: 7204195128

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на реализацию проекта Социальный PROект "#bezПожара", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

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Теги: пожары , благотворительность , МЧС , социальные проекты

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