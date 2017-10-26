В Тобольске воссоздадут оранжерею, где трудилась императорская семья Николая II

t-l.ru

Создание мемориального музея императорской семьи Николая II в Тобольске включает в себя не только реставрацию и музеефикацию генерал-губернаторского дома, но и благоустройство его территории, в том числе, воссоздание оранжереи, в которой любили трудиться и проводить время царственные страстотерпцы.

В музее продолжается работа над уникальным объектом историко-культурного наследия. Посетители смогут максимально достоверно представить образ жизни семьи Романовых в Тобольске.

Известно, что во время восьмимесячного пребывания в 1917-1918 году семья императора придерживалась единого расписания, где находилось время для совместного чтения, домашних спектаклей и физического труда в оранжереи. Самого Николая II особенно увлекала пилка дров на внутреннем дворе, часто ему помогали в этом близкие. Дети под руководством наставников занимались домашним образованием.

Проживание семьи было ограничено пространством генерал-губернаторского дома и прилегающей территорией, огороженной высоким забором. Только иногда разрешались редкие посещения местной Благовещенской церкви, стоявшей неподалеку, куда Романовы шли по коридору, созданному двумя цепями солдат.

Дом генерал-губернатора интересен не только как исторический, но и архитектурный памятник периода классицизма. Основан в конце XVIII века, перестраивался в начале XIX века, тогда же дом получил строгую ампирную внешность. Наряду с экспозициями, представленными в доме, прилегающая территория будет не менее интересна гостям музея. Воссозданная оранжерея станет интерактивной частью объекта.