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"Фабрика звезд" приглашает россиян вместе написать этнографический диктант

15:43 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Большой этнографический диктант, фото - miretno.ru

Продюсер "Фабрики звезд" Лина Арифулина пригласила всех на Большой этнографический диктант 3 ноября.

"На территории России живет большое количество народностей. Мы все – огромная семья и все интересны друг другу. Участвуйте и вы в написании диктанта, ведь мы должны знать друг о друге больше. К тому же пишущие люди всегда будут цениться больше чем те, кто сидит в компьютере. Мы вас ждем", - отметила она.

Ранее присоединиться к акции россиян призвали актриса Ирина Безрукова, руководитель Федерального агентства по делам национальностей  Игорь Баринов и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, Большой этнографический диктант пройдет по всей России на 1 тыс. 500 площадках, а также в странах Ближнего Зарубежья. В Тюмени его можно написать на 11 площадках: в областной думе, библиотеках, Тюменском госуниверситете. Также к акции присоединились Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

Результаты диктанта, правильные ответы и разбор типичных ошибок появятся на сайте 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

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Теги: знания , этнографический диктант

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