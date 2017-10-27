Перспективы развития бокса обсудили в Тюмени

Встреча в центре "Грант", фото пресс-службы городской администрации

Бокс в Тюмени успешно развивается: проходят крупные соревнования, семинары, все больше мальчишек приходят в секции и спортивные школы.

Этот факт отметил боксер-любитель, капитан сборной России по боксу, многократный чемпион мира и Европы Евгений Макаренко на мероприятии, посвященном боксу, в центре "Грант" в Тюмени. Участие в нем приняли воспитанники спортивных школ № 3 и "Прибой", центра "Грант", а также родители и тренеры.

Экспертами в вопросах кулачного единоборства вместе с Евгением Макаренко выступили директор областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов и руководитель городской Федерации бокса Сергей Шерегов.

Отвечая на вопрос, чем так привлекателен бокс, гости пришли к выводу, что это один из самых интересных видов спорта, который учит быть сильным и достойно защищать свои интересы. По мнению Евгения Макаренко, также бокс дисциплинирует, развивает силу тела и разума, умение контролировать себя, помогает быть уверенным.

Сергей Шерегов добавил, что боксеров отличает хорошая координация, высокая скорость мышления, уравновешенность и отсутствие страха. Михаил Паутов напомнил, что для достижения значимых результатов спортсменам приходится строго соблюдать спортивный режим и учиться преодолевать себя.

"Нужно разделять физкультуру и спорт. Общая подготовка научит защищаться, а уже профессиональное направление откроет дорогу к серьезным победам. В первую очередь дети приходят в секции, и даже если они потом станут физиками или математиками, навыки самозащиты у них навсегда останутся. У спортсменов другой путь, и на нем бывают травмы, реабилитация", - подчеркнул Михаил Паутов.

Продолжая тему раздельного обучения боксу, заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина обратила внимание на различие между детско-юношескими центрами и спортивными школами Тюмени.

"Первые относятся к сфере молодежной политики, здесь работа идет по общеразвивающим программам. В них не предусмотрено финансирование учебно-тренировочных занятий, сборов и выездов на соревнования – это только по желанию и за счет родителей. Спортивные школы – это уже другое направление. Здесь важный критерий – одаренность конкретного ребенка. Выявляя таких в секциях , тренер предлагает им перейти на более серьезный уровень – в спортивную школу. Это уже более профессиональная подготовка, предусмотренная муниципальной программой", - пояснила Светлана Субботина.

После всех обсуждений Евгений Макаренко представил для гостей мини-мастер-класс, где показал технику одного из своих самых любимых приемов в боксе - удар навстречу.

Отметим, что ближайшие соревнования по боксу в Тюмени - открытый турнир имени Евгения Макаренко. Он пройдет в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49) с 27 по 29 октября, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

﻿ Встреча в центре "Грант", фото пресс-службы городской администрации 1 /