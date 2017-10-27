Объекты Универсиады-2019 смогут принимать мировые соревнования

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Спортивные объекты в Красноярске, на базе которых пройдет Универсиада-2019, в будущем смогут претендовать на проведение крупнейших международных соревнований.

Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

"В ходе подготовки в Красноярске появится 34 объекта инфраструктуры, которые будут использоваться как для Универсиады, так и для дальнейшей подготовки спортсменов. В будущем эти объекты смогут принимать даже чемпионаты мира, а Красноярск станет большим центром зимних видов спорта", - сказал он.

Строительство всех спортивных объектов планируется завершить к середине 2018 года. В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта РФ" продолжается строительство Академии зимних видов спорта и Академии биатлона.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут с 2 по 12 марта 2019 года, сообщает пресс-службы ФЦП Министерства спорта РФ.