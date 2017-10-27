Молодежный форум УТРО в 2018 году примет Курганская область

форумутро.рф

Местом проведения форума молодежи Уральского федерального округа УТРО-2018 станет Курганская область.

Соответствующую инициативу курганского губернатора Алексея Кокорина поддержал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских в рамках заседания рабочей группы по подготовке к проведению молодежных форумов УФО.

Ожидается, что участниками форума в 2018 году смогут стать до 1,5 тыс. человек из регионов Урала и других субъектов страны. В ближайшее время специалисты приступят к разработке новой программы, которая будет создаваться при участии активных участников форумов прежних лет. Вместе с лидерами молодежных сообществ будут определены тематические площадки форума.

Форум уральской молодежи УТРО собирает талантливую и активную молодежь с 2011 года. Мероприятие трижды проходило в Челябинской области, дважды в Свердловской области, по одному разу в Тюменской области и Югре.

В 2017 году форум принимала Челябинская область. Его участниками стали более 1 тыс. молодых ребят со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет. Они посещали образовательные площадки, познавательные мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия. А по результатам грантового конкурса форума 74 проекта получили материальную поддержку в размере 100 и 200 тыс. рублей.