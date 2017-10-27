Тюменская фирма выплатит компенсацию детям утонувшего вахтовика

Фото ИА "Тюменская линия"

Дети вахтовика, утонувшего при строительстве зимника на Ямале, получат компенсацию от тюменской организации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, трагедия произошла в декабре 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания "Реском-Тюмень" должна была вести строительство автозимника Салехард - Надым. Однако в ноябре заместитель начальника участка самовольно изменил направление дороги без проведения изыскательских работ, содержащих сведения о наличии водных преград на пути. В результате этого не была обозначена и обследована водная преграда - река Киселевка. Соответственно, не были приняты меры к утолщению ее ледового покрытия.

В декабре заместитель начальник участка направил бульдозериста – вахтовика из Тюменской области в ночную смену для выполнения работ на автозимнике. Поскольку лед на реке Киселевка был не прочный, бульдозер провалился под лед, и вахтовик погиб.

Приговором Лабытнангского городского суда заместитель начальник участка был осужден к двум годам лишения свободы условно.

В июле 2017 года проживавшие в Комсомольск-на-Амуре сын и дочь погибшего обратились в суд с иском к компании "Реском-Тюмень" о возмещении морального вреда. Суд, рассмотрев дело, взыскал с организации в пользу заявителей 600 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.