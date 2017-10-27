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Тюменским водителям пожелали безопасных дорог и вежливых пассажиров

17:00 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось в Тюмени 27 октября. Праздник традиционно отмечается в стране в последнее воскресенье октября.

Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, поздравляя работников отрасли, отметил, что в сфере автомобильных пассажирских перевозок работает почти 5 тыс. жителей областного центра. Причем, это не только водители и кондукторы, но и механики, инженеры, диспетчеры.

"Каждый день на улицы города выходят порядка 1 тысячи 100 автобусов, которые обслуживают 380 тысяч пассажиров. Кто-то спешит на работу, кто-то везет детей в детский сад. И от того, насколько добросовестно мы будем относиться к перевозке пассажиров, будет зависеть завтрашний день. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и безопасных дорог. А вашим предприятиям - стабильности, со своей стороны мы тоже этому способствуем", - сказал Максим Афанасьев.

В настоящее время в городе обновляется автобусный парк – средний возраст автобусов составляет 5 лет. Администрация и транспортные предприятия переходят на долгосрочные контракты и тарифы, разрабатываются и внедряются современные информационные технологии. Все это, по словам Максима Афанасьева, позволяет добиться стабильности предприятий.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов также поздравил работников пассажирского автотранспорта и в преддверие наступающей зимы пожелал водителям ровных дорог и вежливых пассажиров.

Соблюдать правила дорожного движения пассажиров призвал тюменских водителей заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Тюменской области Александр Селюнин.

"Мы со своей стороны постараемся обезопасить движение общественного транспорта, чтобы водители не стремились к нарушению правил дорожного движения, а с удобством и комфортом перевозили наших граждан", - добавил он.

Добавим, лучшие работники и руководители пассажирских предприятий, а также ветераны отрасли были отмечены благодарственными письмами администрации и городской думы. 

Любовь Голышева

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Теги: Николай Романов , Тюменьгортранс , День автомобилиста , Максим Афанасьев , ПАТП

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