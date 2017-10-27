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Социальный проект "Шанс" попал в Топ-6 рейтинга Google

17:40 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Социальный проект "Шанс" попал в топ-6 рейтинга Google. Фото пресс-службы "Моя территория"

Тюменский проект "Шанс" вошел в Топ-6 лучших проектов России в направлении "Спорт" по версии Google, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Проект "Шанс", ориентированный на помощь подросткам, вошел в шорт-лист конкурса "Вдали от столиц", который проводит компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив. Его итогом станет карта социально-значимых проектов со всей России, которая покажет социально-значимые инициативы регионов.

Как пояснила руководитель центра продюсирования сообществ Мария Федоренко, проект "Шанс" помогает подросткам найти позитивные пути развития через совместное времяпрепровождение со своими наставниками.

"В конкурсе мы решили осветить спортивный аспект. Спортивные мероприятия помогают  ребятам выплеснуть свою энергию, позитивно занять свое время и выбрать то, чем они хотели бы заниматься после школы", - считает Мария Федоренко.

Он проводится в Тюмени второй год. В 2017 участниками стали 46 подростков и 40 наставников, среди которых представители молодежных сообществ и активные жители Тюмени. Вместе они посещают разные занятия, в том числе и спортивные: тренировки по скалолазанию и самообороне, мастер-класс по скейтбордингу от команды SibSub.

Проект высоко оценило жюри конкурса, в число которых вошел музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников.

Проект "Шанс" уже появился на карте Google. Это поможет напомнить взрослым о том, как важно принимать участие в жизни подрастающего поколения, а детям — что взрослые могут быть хорошими друзьями, считает Мария Федоренко.

Конкурс "Вдали от столиц" запустил этап народного голосования, по итогам которого выберут лучшие проекты по семи номинациям. Проголосовать можно до 30 октября на сайте конкурса.

Дополним, на конкурс "Вдали от столиц" подали более 2 тыс. заявок со всей страны. Около 600 проектов появилось на карте Google, в том числе 10 тюменских.

Социальный проект "Шанс" попал в топ-6 рейтинга Google. Фото пресс-службы "Моя территория"

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Теги: волонтерство , Моя территория

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