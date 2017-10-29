Студенты из Тюмени стали рекордсменами АРТ-Профи Форума

Фото департамента образования и науки

Команда студентов Тюменского колледжа водного транспорта стала победителем всероссийского АРТ-Профи форума в номинации "Арт-Профи рекорд". Ребята также заняли 2 место в номинации "Реклама - презентация профессий".

Лучшим был признан рекорд студента Тюменского колледжа водного транспорта Сергея Сизова. В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку под водой. Это редкое и необычное направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время.

Кроме этого ребята представили на конкурсе пятиминутный фильм, где рассказали о своем колледже и первых навигациях, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Программа "Арт-Профи Форум" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления. В этом году в финал прошли более 300 победителей региональных и заочного федерального этапа Арт-Профи Форума.