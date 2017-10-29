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Студенты из Тюмени стали рекордсменами АРТ-Профи Форума

10:49 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента образования и науки

Команда студентов Тюменского колледжа водного транспорта стала победителем всероссийского АРТ-Профи форума в номинации "Арт-Профи рекорд". Ребята также заняли 2 место в номинации "Реклама - презентация профессий".

Лучшим был признан рекорд студента Тюменского колледжа водного транспорта Сергея Сизова.  В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку под водой. Это редкое и необычное направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время.

Кроме этого ребята представили на конкурсе пятиминутный фильм, где рассказали о своем колледже и первых навигациях, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Программа "Арт-Профи Форум" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления. В этом году в финал прошли более 300 победителей региональных и заочного федерального этапа Арт-Профи Форума.

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Теги: профобразование , талантливая молодежь , рабочие профессии , студетны

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