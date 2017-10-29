Тюменские спасатели провели учения в торговом центре

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Контрольно-проверочные учения в одном из торгово-развлекательных центров Тюмени провели специалисты МЧС России по Тюменской области.

Пожарные изучили объект изнутри, осмотрели каждый павильон, служебные помещения, узнали где и в какое время пребывает наиболее большее количество людей. Были представлены системы автоматической пожарной сигнализации, предназначенной для обнаружения очага пожара в помещениях торговой и административно-производственной части.

Здание ТРЦ "Остров", где проходила проверка, оборудовано автоматическими установками водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. Установлено оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре с автоматическим речевым оповещением, а также оповещение возможно через микрофон. По периметру торгового центра, на расстоянии 15-30 метров расположены 8 пожарных гидрантов. На территории центра есть круглосуточный пост охраны, который в случае пожара обязан встретить первые прибывшие подразделения и указать на место пожара.

В пресс-службе ведомства отметили, что данные учения помогают подразделениям пожарной охраны, с их помощью личный состав отработает гораздо слаженнее, он будет знать, куда направиться первым делом. Тем самым риск развития пожара и несчастных случаев уменьшается, а эвакуация людей проходит наиболее быстро и безопасно.