Лыжный центр в Хакасии сможет принимать после реконструкции крупные турниры

Центр "Тёя", фото - fcp.minsport.gov.ru

Центр спортивной подготовки по лыжным гонкам "Тёя" в Хакасии сможет принимать соревнования любого уровня после завершения реконструкции.

Такое мнение высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, здесь продолжается реконструкция в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы".

"Если в 2018 году благополучно начнется строительство третьей очереди центра и он будет завершен на все 100%, то там можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Я думаю, "Тёя" будет рассчитан и на чемпионат России по лыжным гонкам в том числе", - сказала Елена Вяльбе.

Она подчеркнула, что для лыжников "Тёя" - особе место. В 2017 году исполняется 40 лет с первого сбора команды СССР на базе этого центра .

В конце 2017 года будет сдана в эксплуатацию вторая очередь строительства объекта. В ее состав войдет многофункциональный спортивный центр, зрительские трибуны на 500 мест и системы освещения. Полностью завершить строительство центра планируется в 2020-2021 гг. Общая стоимость оценивается в 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ФЦП Минспорта России.