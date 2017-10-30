В колонию строгого режима пошел за взяточничество профессор Тюменского индустриального университета

Фото: ИА "Тюменская линия"

Профессор кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин строительного института Тюменского индустриального университета Владимир Борзых осужден за получение взяток от студентов и взят под стражу в зале суда 30 октября.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в 2013-2014 годах Борзых, будучи заведующим кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского нефтегазового государственного университета, принимал деньги от студентов-заочников. Делалось это либо через банковскую карту, либо через двух студентов-посредников.

Установлено, что 15 заочников передали профессору 549 тыс. рублей. За это он поставил положительные отметки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи. Некоторым студентам профессор выдал готовые курсовые и выпускные квалификационные работы.

Владимир Борзых получил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн 550 тыс. рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок девять лет.

В счет штрафа суд сохранил арест на два автомобиля, двухкомнатную квартиру и дом с земельным участком подсудимого.