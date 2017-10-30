Молодой ученый из Тюмени стал именным стипендиатом Русского географического общества

Фото пресс-службы РГО

Кандидат географических наук, доцент института наук о Земле Тюменского государственного университета, Александр Выходцев стал одним из победителей конкурса на присуждение именных стипендий Русского географического общества за успехи в научной, образовательной и общественной деятельности в 2017 году.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Александр Выходцев, такая молодежная стипендия присуждалась впервые. "Нашему молодежному клубу на базе Тюменского областного отделения РГО 23 октября исполнился всего год. Он занимает третью позицию в рейтинге Молодежных клубов Русского географического общества, - рассказал Александр Выходцев. - За это время мы провели более пятидесяти мероприятий, как региональных, так и окружных. Участвовали в них более трех тысяч школьников, студентов, молодых специалистов и педагогов".

Одним из самых значимых проектов руководитель молодежного клуба на базе Тюменского областного отделения РГО Александр Выходцев считает школу выходного дня, так называемую ГЕО-академию. "Каждую субботу в наши образовательные классы приходят школьники, которые хотели бы связать свою будущую профессию с географией и экологией, - пояснил он. - В прошлом году у нас было около ста участников. Некоторые из них на ЕГЭ по географии набрали сто баллов и поступили в вузы. В этом году мы стартуем с 11 ноября".

Не менее значимым мероприятием Александр Выходцев считает и областную олимпиаду по географии для младших школьников (4-7 классы), которая прошла впервые, и в которой приняли участие более 800 человек. А вот участниками фестиваля творческих и учебно-исследовательских работ учащейся молодежи "Пространство. Моя территория", организованного молодежным клубом Тюменского областного отделения Русского географического общества, стали уже учащиеся всего Уральского федерального округа, к которому присоединился и Пермский край. Фестиваль, бесспорно, достиг поставленной цели – привлек внимание молодого поколения к географии, экологии и краеведению родного края, окружающему пространству.

Конкурс на право получения молодежных именных стипендий Русского географического общества был впервые объявлен в 2017 году. Работы на конкурс отбирались в двух номинациях: "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" и "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества".

Основными критериями оценки деятельности ребят стала активность в научной и общественной жизни: академические награды и дипломы за организацию мероприятий, участие в конференциях, международных программах, а также наличие общественных и научных должностей. Также учитывались публикации претендентов на победу в средствах массовой информации и в научных профилированных изданиях, входящих в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), баз данных Scopus и WoS – за данную категорию в номинации "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" участники могли получить больше всего баллов.

В категории "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества" высоко оценивались участие в волонтёрских проектах и собственная организационная деятельность потенциальных стипендиатов.

Борис Олейник