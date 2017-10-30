Финал конкурса "Мисс Тюмень-2017" состоится в декабре

Финал II Областного конкурса красоты среди девушек "Мисс Тюмень-2017" пройдет в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 7 декабря. Тридцать участниц поборются за корону, сообщили организаторы.

На финал конкурса приглашаются жители и гости Тюмени – представители деловых кругов, бизнеса и политики, видные деятели искусства, культуры и спорта. Специальным гостем финального шоу станет известный исполнитель Артём Пивоваров.

Миссия конкурса – формирование бренда Тюмени, как культурной столицы России. Важными направлениями деятельности конкурса являются популяризация качественно новых форм досуга. В рамках конкурса будут выбраны достойные представительницы области, которые будут делегированы в качестве участниц на всероссийские и международные конкурсы, а также примут участие в кастингах для международных модельных агентств.

Организаторы конкурса приглашают к сотрудничеству партнеров. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону: 8-919-928-80-98 или на электронную почту shilova24@yandex.ru.