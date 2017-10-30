Владимир Якушев: бюджетные ресурсы необходимо использовать максимально эффективно

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Два основных документа - прогноз социально-экономического развития Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и проект закона об областном бюджете на ближайшие три года - обсудили на заседании президиума регионального правительства 30 октября. 31 октября оба документа будут переданы на рассмотрение в Тюменскую областную думу.

Прогноз социально-экономического развития составлен с учетом трех сценариев: оптимистичного, базового и инерционного, отметила директор областного департамента экономики Ольга Простнева. Драйвером роста промышленности в ближайшие три года станут обрабатывающие производства. Свой вклад в это внесут крупные инвестпроекты в сфере нефтепереработки и химическом производстве, а также развитие фармацевтических предприятий. По оценкам специалистов сохранится тенденция увеличения численности населения Тюменской области, но ожидаются изменения в возрастной структуре: увеличится доля тех, кто моложе и старше людей трудоспособного возраста, соответственно уменьшится доля экономически активной части граждан.

Ольга Простнева назвала текущие показатели социально-экономического развития региона. Так, индекс промышленного производства за девять месяцев составил 102,6%, в обрабатывающем секторе - 105,5%. За январь-июнь текущего года вырос индекс производства продукции сельского хозяйства. Он составил 105,1%. Губернатор Владимир Якушев обратил внимание присутствующих, что в этом году регион впервые за последние годы получил такой существенной рост в АПК. "Ежегодно на поддержку отрасли и сельхозпредприятий направляются бюджетные средства. Важно получать достойный результат от этих вложений", - подчеркнул глава региона.

Что касается главного финансового документа области - бюджета на трехлетний период, то он сформирован с учетом базового, наиболее реалистичного варианта макроэкономического прогноза, рассказала заместитель губернатора, директор областного департамента финансов Татьяна Крупина. В нем также учтены бюджетные и налоговые изменения, принятые на федеральном уровне, в результате которых региональный бюджет недополучит ежегодно около десяти миллиардов рублей. Татьяна Крупина подчеркнула, что бюджет, как и в предыдущие годы, социально ориентированный. Расходы на социальную сферу в 2018-2019 годах составят 47%, в 2020 - 45% в общем объеме бюджетных расходов. В проекте бюджета учтено финансирование 29 государственных программ Тюменской области, предусмотрены средства на развитие дорожного хозяйства, строительство и обновление школ, детских садов, реализацию жилищных программ, поддержку сельского хозяйства, реального сектора экономики, здравоохранения. Проект бюджета предусматривает дефицит. Наиболее существенный в 2018 году. Среди источников покрытия дефицита остатки средств областного бюджета и привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг.

"Проект бюджета на ближайшие три года — дефицитный. Это связано со снижением доходной базы и необходимостью завершения начатых или реализацией приоритетных инфраструктурных проектов в транспортной и социальной сферах: строительством таких нужных для жителей региона школ, детских садов, дорог, поддержкой сельского хозяйства и предпринимательства. Без этих затрат регион не может двигаться вперед, а муниципалитеты развиваться", - подчеркнул губернатор. Вместе с тем он нацелил руководителей исполнительных органов власти на максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.

Среди резервов Владимир Якушев выделил применение и расширение использования ресурсного метода с учетом позитивного опыта газификации, активное применение практики совместных закупок в разных сферах, которые доказали свою эффективность и дают экономию бюджетных средств.