Водитель выплатит компесацию пострадавшей в аварии тюменке

Прокуратура Тюменской области

Мужчину, виновного в дорожной аварии, в которой пострадал пешеход, осудили в Тюмени

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в апреле 2017 года 50-летний тюменец на Volkswagen Golf Plus на перекрестке улиц Интернациональной и Новоселов при повороте налево не пропустил Kia Cerato. В результате столкновения Kia отбросило на стоявшую у светофора 59-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Водитель в суде вину в ДТП не признал.

Суд назначил мужчине два года ограничения свободы. В течение указанного времени осужденному нельзя выезжать за пределы Тюмени и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, он один раз в месяц обязан будет являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Суд также взыскал с водителя в пользу пострадавшей 300 тыс. рублей.