Тюменцы стали участниками Международного молодежного кинофорума в Сочи

Более двадцати тысяч человек посетило Международный молодежный кинофорум. Фото ИА "Тюменская линия"

Более двадцати тысяч человек посетили Международный молодежный кинофорум – часть культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Организаторы кинофорума подвели итоги. Мероприятие кинематографистов собрало более 25 тыс. зрителей, которым показали более 100 фильмов. Показы проходили в пяти залах медиацентра Олимпийского парка. Помимо развлекательно-познавательной программы, более 300 человек из числа молодой смены кинематографистов стали участниками кинолаборатории. Они сняли более 30 работ.

Самый большой зал медиацентра, рассчитанный на более две тысячи зрительских мест, переполнялся на презентациях и показах российских фильмов. Наибольший ажиотаж был на встрече с режиссером, сценаристом, актером Владимиром Меньшовым, который рассказал участникам фестиваля молодежи и студентов об истории создания фильма "Москва слезам не верит".

Фото пресс-службы Международного молодежного кинофорума

"Много внимания уделяют политическому давлению на человека, но гораздо более серьезное влияние на художника, творца оказывает давление окружающей среды, людей, которые ему говорят, что этого не надо делать. Что надо делать, не знают. И надо находить в себе силы преодолевать давление, идти на конфликт, безбоязненно говорить: "Я знаю, что это будет хорошо"", – отметил Владимир Меньшов.

Более двух тысяч человек посетили и встречу с режиссером, актером, продюсером, главой экспертного совета премии TransformNation Film Awards Федором Бондарчуком и показ его фильма "Притяжение", который пока является самой кассовой отечественной лентой 2017 года.

Фото пресс-службы Международного молодежного кинофорума

На кинофоруме выступило более 100 профессиональных спикеров, в их числе режиссеры Владимир Хотиненко, Станислав Соколов, Алексей Попогребский, Егор Баранов, Рустам Мосафир, Алексей А. Петрухин, актеры Александр Самойленко, Илья Малаков, киновед Всеволод Коршунов, ректор ВГИКа Владимир Малышев, глава Московской школы кино Екатерина Черкес-Заде, директор Екатеринбургской киностудии Михаил Чурбанов, телеведущий Иван Затевахин, режиссер ВГИК Сергей Мирошничнко, кинокритик Алексей Медведев, глава Шан-дизайн Сергей Шанович, специалисты по визуальным эффектам Арман Яхин и Дмитрий Шехавцов. Также гостями форума стали глава Фонда кино Антон Малышев, продюсер Наталья Мокрицкая, телеведущий Иван Кудрявцев, нигерийский режиссер Абба Макама, британский режиссер Майк Дэй. Одного из спикеров привезли организаторы тюменского фестиваля "Ноль Плюс": французский документалист Микаэль Питио представил свой фильм "Terra".

Фото пресс-службы фестиваля "Ноль Плюс"

Отдельной частью Международного молодежного форума стала презентация кинофестивалей, проводимых на территории России. После презентации смотра участники форума смогли увидеть полнометражные и короткометражные ленты участников и победителей этих кинофестивалей.

На форуме также работала инновационная программа фильмов в формате 360 "Russian VR Seasons", в которой показали российские и зарубежные картины. Фильмы в формате виртуальной реальности посмотрели более пяти тысяч человек.

Фильмы в формате виртуальной реальности посмотрели более пяти тысяч человек. Фото ИА "Тюменская линия"

На Международном молодежном кинофоруме работала образовательная кинолаборатория, где можно было самому снять фильм. В съемках приняли участие более 300 гостей фестиваля. Также в рамках кинолаборатории был организован конкурс короткометражных фильмов, снятых участниками фестиваля, на который было прислано около 300 заявок. В программу лучших фильмов кинолаборатории вошли 17 фильмов. Среди них были и тюменцы, снимавшие короткометражное видео о походе на Розу Хутор. Как рассказал участник кинолаборатории тюменец Максим Левков, завершить короткометражку не позволили технические неполадки, однако участники из Тюмени высоко оценили приобретенный опыт.

Скриншот из соцсети Instagram пользователя @marie_bushueva

Победители были отмечены специальными призами от компании Disney, школы кино и телевидения "Индустрия" и актерского агентства Reel.

Соб. Инф.