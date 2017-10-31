Ко Дню народного единства в Тюмени открыли арт-объект #мыедины

фото ИА "Тюменская линия"

Ярким и интересным праздником для горожан и гостей областного центра стало открытие фотозоны с хэштегом #мыедины в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени. Арт-объект длиной восемь метров правился в торгово-развлекательном центре в преддверии Дня народного единства.

Многочисленные посетители "Кристалла" не только сфотографировались на фоне хэштега #мыедины с табличками, изображающими смайлики с национальным колоритом, но и усовершенствовали арт-объект, украсив его разноцветными наклейками, на которых на языках разных народов России написаны слова "дружба", "счастье", "мир". Одним из первых принял участие в акции #мыедины председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев.

"Участвуя в этой акции, мы все, независимо от национальности и вероисповедания, хотим заявить о своем единстве. Мы все живем в одной многонациональной России, и именно в единстве заключается наша сила. В Тюменской области дружно живут и трудятся представители более 140 национальностей. Ведь наш сибирский край славен тем, что на протяжении многих столетий здесь соседствует единая общность всех национальностей", - отметил лидер казахской общины в интервью обозревателю "Тюменской линии".

По мнению Есенгали Ибраева, различные национальные культуры в нашем регионе не перемешаны, но мирно сосуществуют и взаимодействуют в комфортной обстановке. "Казахи полюбили борщ, а русские - бешбармак. Мы живем в гармонии, в обстановке взаимного уважения. Это помогает региону развиваться, наращивать свою экономическую мощь. Ведь инвестор не пойдет туда, где есть какие-то конфликты, в том числе межнациональные. Межнациональная дружба - важное условие стабильности, один из факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Тюменской области", - подчеркнул он.

Президент Тюменской областной ассоциации чувашей "Таван" ("Родня") Ираида Маслова отметила, что День народного единства в многонациональной России - один из самых важных праздников. "Наша страна объединяет представителей всех народов. Поэтому акция #мыедины символизирует нашу самобытность и дружбу", - уверена она.

В числе участников акции оказалась гостья Тюмени из Восточной Сибири - руководитель национально-культурной автономии чувашей Иркутской области Вероника Тимофеева.

"Делегация чувашской общины из Иркутской области прибыла в Тюмень, чтобы обменяться опытом и заключить соглашение о сотрудничестве с ассоциацией "Таван". Ваш уютный и красивый город мне понравился сразу, начиная с железнодорожного вокзала. Тюменская чувашская организация отличается эффективной работой, реализует много интересных проектов. Нам очень интересен этот опыт и дальнейшее сотрудничество", - подчеркнула Вероника Тимофеева.

Организаторы акции #мыедины познакомили тюменцев с интересным мобильным приложением "Открой свою Тюмень" - увлекательной игрой-викториной с вопросами о Тюменской области, Югре и Ямале. В игре можно посоревноваться как с друзьями или случайными соперниками, так и с искусственным интеллектом. Промоутеры акции помогли участникам акции #мыедины скачать игру на мобильные телефоны.

Отметим, что фотозона #мыедины будет работать в ТРЦ "Кристалл" до 5 ноября.

С программой мероприятий Дня народного единства в Тюменской области можно ознакомиться здесь.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко