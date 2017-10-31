Пять причин не пропустить этнографический диктант в Тюмени

Большой этнографический диктант, фото - miretno.ru

Большой этнографический диктант стартует на 15 площадках в Тюменской области 3 ноября.

Это масштабная культурно-образовательная акция, объединяющая не только все регионы России, но и страны ближнего зарубежья. Мы нашли пять основных причин тоже к ней присоединиться.

Акция действительно интересная. Вопросы будут посвящены традициям и обычаям народов, проживающих в России. Всего вопросов 30: 10 посвящены региональной части, 20 - федеральной. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать – 100.

Попробовать свои силы можно недалеко от дома. К акции присоединились библиотеки, культурные центры и школы по всей области. В Тюмени, например, будет работать 11 площадок: областная дума, Тюменский госуниверситет, шесть библиотек. Еще четыре площадки примут желающих в муниципалитетах. Полный список их здесь.

Акция объединяет всю Россию. Писать этнографический диктант будут все 85 субъектов Российской Федерации. осле участники могут сверить свои ответы с ответами друзей из других городов и стран. Известно, что писать этнографический диктант также собираются продюсер "Фабрики звезд" Лина Арифулина, актриса Ирина Безрукова, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

На основных площадках акции можно еще и выиграть призы. Для участников здесь будут организованы викторины и конкурсы. Проявить себя могут все желающие.

Также на площадках будут работать фотозоны.Поделиться снимками можно со всем миром – для этого можно использовать хэштеги #этнографическийдиктант, #этнографический диктантвтюмени и #мыедины. Покажите, что быть грамотным - это модно.

Напомним, начало диктанта в 10 часов. Предварительно нужно зарегистрироваться здесь.

Евгения Шевцова