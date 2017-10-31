Владимир Якушев вошел в тройку лидеров Национального рейтинга губернаторов

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вошел в тройку лидеров Национального рейтинга губернаторов. Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал исследование за сентябрь и октябрь 2017 года, посвященное оценке деятельности глав субъектов.

Первое место эксперты отдали губернатору Белгородской области Евгению Савченко, второе у Владимира Якушева, замыкает тройку лидеров глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы.

Как отметил политолог, директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин, первые осенние месяцы стали временем серьезной турбулентности для губернаторского корпуса. "В этой сфере российской внутренней политики произошло два ключевых события — Единый день голосования, который стал индикатором и тестом курса федерального центра на делегирование в регионы "технократов", а также череда перестановок в первой половине октября", - пояснил он.

Эксперты отметили заслуги тюменского губернатора по росту доходной части регионального бюджета, открытию новых производств, реализации инфраструктурных проектов, выполнению социальных обязательств. Не осталась без внимания экспертного сообщества и деятельность комиссии Госсовета по развитию региональной промышленности, которую возглавляет Владимир Якушев и вносит ряд инициатив законодательного характера.

Напомним, что в Национальном рейтинге губернаторов задействован максимально широкий круг экспертов разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению простых людей.