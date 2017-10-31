Владимир Якушев: нужно принимать решения, которые позволят развиваться региональной промышленности

Фото ИА "Тюменская линия"

В России назрела необходимость принимать конкретные решения, которые позволят региональной промышленности развиваться более динамичными темпами. Такую точку зрения высказал губернатор Владимир Якушев, отвечая на вопросы представителей деловых кругов Тюмени, которые приняли участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Губернатор Тюменской области возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по развитию региональной промышленной политики, которая готовит доклад на заседание Госсовета, назначенное на 27 декабря 2017 года.

"Сейчас идет активная работа над проектом доклада, - сообщил Владимир Якушев. - В рабочую группу включены эксперты от ряда федеральных министерств и ведомств, представители общественных объединений предпринимателей – Торгово-промышленной палаты, "ОПОРА России", "Деловая Россия", РСПП, а также представители бизнес-сообщества".

В ходе подготовки к Госсовету Тюменская область выступает с инициативами, направленными на развитие региональной промышленности, в частности, предлагается разработать дополнительную модернизационную программу развития промышленности. В программе предусмотреть субсидирование банков, уполномоченных за развитие промышленности. Банки нацелить на выдачу модернизационных кредитов под конечную ставку не выше 5% годовых.

"По аналогии с программой льготного кредитования Минсельхоза России, - пояснил губернатор. - Мы сейчас активно занимаемся развитием сельского хозяйства, я имею в виду не только Тюменскую область. Есть уже достаточно много инструментов государственной поддержки отрасли. Активно поддерживаются большие инвестиционные проекты. И надо отметить, что изменения в нашем АПК происходят достаточно серьезные: мы практически по всем видам продуктов питания перестали испытывать дефицит. Сейчас необходимо принимать решения и в отношении нашей региональной промышленности. Много говорим о том, что нужно сделать, а такого конкретного рывка пока еще нет".

Проект доклада, как отметил Владимир Якушев, предлагает предусмотреть планирование развития реального сектора экономики страны, включающего три плана развития. "План развития индустриализации страны до 2024 года, в котором учесть все индустриальные проекты, реализуемые и планируемые к реализации, с разбивкой по регионам Российской Федерации, - рассказал он. - План развития транспортной и инженерной инфраструктуры до 2024 года, включающий в себя все объекты федерального и регионального значения, находящиеся в стадии строительства либо планируемые к реализации в указанный период за счет всех видов источников финансирования и план технологического развития до 2024 года, в котором определить конечный перечень перспективных технологий и технологий, критично важных для Российской Федерации".

Кроме того, подготовлен перечень предложений в сфере развития технологий, кадрового обеспечения промышленности, а также развитие системы продвижения и сбыта продукции российских промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, что первое заседание рабочей группы Государственного совета по вопросу "О развитии региональной промышленной политики" состоялось 5 октября 2017 года.Рабочую группу Госсовета возглавил губернатор Тюменской области, член консультативной комиссии Государственного совета Владимир Якушев.

В заседании приняли участие представители Совета Федерации и Государственной думы, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнес-сообществ, эксперты научных и общественных организаций.

В июне 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума прошло заседание консультативной комиссии Государственного совета по вопросу "Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации". Было получено много откликов от регионов, готовых включиться в работу, поделиться своими лучшими практиками. Кроме того, от регионов поступило много предложений по описанию проблем, препятствующих развитию промышленной региональной политики. Высокая заинтересованность субъектов еще раз подтвердила актуальность рассмотрения данной темы на заседании Государственного совета.

На заседании рабочей группы рассматривались вопросы, связанные с формированием новых подходов развития промышленной политики регионов, повышением производительности труда в субъектах Российской Федерации за счет технологического перевооружения, созданием центров технологической компетенции и фабрик будущего, установлением межрегиональной кооперации и формированием межрегиональных инвестиционных ниш.

Борис Олейник