Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Фото ИА "Тюменская линия"

Реализуемые в российских регионах крупные инвестиционные проекты должны планироваться на федеральном уровне. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после завершения первого заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

"Развитие региональной экономики - очень актуальная тема, интерес к ней огромен. На заседании рабочей группы я увидел весьма серьезную активность со стороны регионов и федерального центра. Вопрос назрел, проблем очень много. Это и финансовое обеспечение инвестиционных проектов, и правильное размещение производительных сил на территории страны, а также доступность инфраструктуры, тарифы на железнодорожные перевозки. Очень много факторов, которые тормозят развитие региональной промышленности. Мы их видим. Тюменская область готова поделиться собственными наработками и перенять позитивный опыт, накопленный в других регионах", - отметил Владимир Якушев.

При этом, по мнению губернатора, развитие региональной экономики невозможно без участия федерального центра. "Мы можем эффективно работать, только объединив усилия и интересы. Самое главное - создание в регионах новых производств, особенно крупных, однозначно должно планироваться на федеральном уровне. Я об этом говорил и продолжаю говорить на многих площадках, я в этом уверен", - заявил губернатор.

Бывают ситуации, когда после строительства, привлеченным в регион инвестором нового предприятия, у него появляются серьезные проблемы с логистикой и сбытом продукции, отметил Владимир Якушев.

"Возникает вопрос - для чего это предприятие строилось? Такого быть не должно. Инвестиционных ресурсов не так много, и относиться к ним надо очень бережно. Думаю, федеральное министерство экономического развития должно взять на себя некоторые функции советского Госплана. Конечно, регионы должны конкурировать между собой, но реализация крупных инвестиционных проектов возможна только при самом активном участии федерального центра", - подчеркнул он.

Конкретным результатом заседания Государственного совета станет перечень поручений президента России, где будут содержаться ответы на все вопросы, которые встают сегодня в сфере развития региональной промышленной политики, сообщил Владимир Якушев.

"Перечень поручений главы государства - самый главный документ, который формируется по итогам заседаний Госсовета. В нем будет сказано, какие новые нормативные документы необходимо создать, и в какие, из уже действующих, нужно внести изменения. Обновленная нормативная база даст возможность двигаться вперед. Кроме того, мы сформулируем ряд инициатив по переформатированию работы наших институтов развития. При этом наши предложения, направленные на развитие региональной промышленной политики, обязательно будут увязаны, с одобренными президентом и утвержденными правительством, двенадцатью моделями повышения инвестиционной привлекательности регионов", - отметил он.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Как сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, подготовленный рабочей группой доклад, Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

Евгений Бабенко