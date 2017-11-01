График работы поликлиник Тюмени в праздничные дни

Фото ИА "Тюменская линия"

В День народного единства тюменские поликлиники будут работать до 12 часов.

Утвержден график работ муниципальных поликлиник города и на сопутствующие 4 ноября выходные.

Так, 3 ноября рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, также будут функционировать процедурные и перевязочные кабинеты. 5 ноября поликлиники будут работать по субботнему графику – с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделения и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику. 6 ноября прием больных будет осуществляться дежурными врачами с режимом работы лечебного учреждения с 9 до 12 часов. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи:

- при звонке со стационарного телефона – 03;

- при звонке с сотового телефона: МТС – 103, "Мегафон" – 103, "Билайн" – 103.