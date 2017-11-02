На набережной Туры моржи откроют сезон

На набережной Туры моржи откроют сезон. Фото ТГМЦ

Общегородской День моржа состоится в Тюмени 4 ноября. На набережной Туры запланировано несколько мероприятий, которые начнутся в 12 часов 30 минут.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", все желающие смогут принять участие во флэш-мобе по обливанию холодной водой. Пример подадут участники клубов закаливания и зимнего плавания Тюмени и Заводоуковска. Для популяризации здорового образа жизни через закаливание пройдет массовое обливание холодной водой. Такая акция в первые дни ноября стала традиционной для тюменских моржей и считается днем открытия сезона зимнего плавания.

К нынешнему флэш-мобу по поддержке здорового образа жизни присоединятся спортсмены команды "Street-workaut Тюменской области". Они проведут для участников Дня моржа разминку на набережной. В программе мероприятия также традиционные заплывы сильнейших спортсменов зимнего плавания с флагами по Туре.

Спортивный праздник состоится в рамках проекта партии "Единая Россия" "Моржи Тюмени", который стал узнаваемым брендом.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин отметил: "Зимнее плавание и стрит-воркаут представляют собой зрелищные силовые дисциплины, которые пока не стали видом спорта в России, но имеют все перспективы ими стать".

Алексей Салмин напомнил, что тюменские моржи стали инициаторами создания Федерации зимнего плавания.

"Это самая большая федерация, объединяющая аквайспортсменов, в мире. Сегодня мы ставим перед собой новую задачу – добиться присвоения зимнему плаванию статуса официального вида спорта", – рассказал Алексей Салмин.