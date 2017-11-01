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Будущее социальной рекламы обсудят за круглым столом

13:43 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль социальной рекламы «Муза» пройдет в Тюмени. Фото с сайта picsfab.com

Социальную рекламу и ее эффективность обсудят представители органов власти и креативного кластера Тюмени на круглом столе в конференц-зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) 2 ноября, начало в 15 часов.

В качестве спикеров выступят председатель комитета молодежной политики Алексей Краев, начальник отдела по организации и проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий Юлия Богданова, ведущий специалист отдела по организации и проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий Мария Симонова, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

В обсуждении примут участие представители тюменской медиасферы, среди которых директор креативного рекламного агентства Catapulta Рустам Абдулвалеев, руководитель продюсерского центра "Баzа" Андрей Зубов и другие. Экспертом-гостем бдует руководитель иркутского областного отделения Молодежного центра "Союза кинематографистов РФ", продюсер, режиссер, создатель социальной рекламы Юрий Яшников. Участники поговорят о механизмах привлечения внимания к острым социальным проблемам и создания качественного социального контента.

"Подобные встречи необходимы для того, чтобы выстроить эффективную коммуникацию между представителями органов власти и создателями медиаконтента, что позволит создавать максимально бьющий в цель социальный продукт", — рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

В финальном блоке круглого стола презентуют III Фестиваль социальной рекламы "Муза", который пройдет до конца 2017 года. На встрече составят программу фестиваля и требования к работам участников.

Напомним, что II Фестиваль социальной рекламы "Муза" прошел в Тюмени в 2013 году, на который собрались более 300 участников. Фестиваль социальной рекламы "Муза" — конкурс социальных роликов, серия практических интенсивов в течение трех дней от федеральных экспертов, который проходит в два этапа: подача заявки и трехдневная серия мастер-классов по разным формам социальной рекламы (фото, видео, дизайн и копирайтинг/нейминг).

Соб. Инф.

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Теги: социальная реклама , круглый стол

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