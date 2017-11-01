Тюменских студентов научат создавать качественный контент

Массовый Instagram-story открыл MediaСеть. Фото ИА "Тюменская линия"

231 участника в шести направлениях собрал конкурсно-образовательный проект MediaСеть в 2017 году, который стартовал 31 октября.

Его открыли массовым Instagram-story, в котором участники сняли сыплющееся конфетти и полный молодых талантливых специалистов медиа-индустрии атриум тюменского технопарка.

Массовый Instagram-story открыл MediaСеть. Фото ИА "Тюменская линия"

Участниками проекта стали ребята от 16 до 35 лет, большая часть которых - студенты вузов. Их ждут три недели образовательной программы по шести направлениям: дизайн, авторство, SMM, видео, фотография, звук.

Как рассказала директор центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских, MediaСеть - это одновременно образовательный проект и конкурсный формат, чтобы замотивировать участников на развитие в отрасли. Конкурс проводится с 2013 года нерегулярно: в 2017 году MediaСеть запустили в третий раз. Он собрал 231 уникального участника - многие ребята участвуют в двух-трех направлениях.

Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия"

По ее словам, участников научат тому, что сейчас хочет зритель: "Все мы потребляем контент: просыпаемся с утра и, в первую очередь, берем телефон. Мы заходим в Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", смотрим видео, картинки – все, что мы потребляем – это контент. Только качественный контент сейчас может составить конкуренцию".

Она отметила, что применения навыков работы по всем направлениям вкупе дадут результат. Так, не очень большой популярностью пользуется направление "Звук", но скоро ребята, которые делают видео, поймут, что звук делает видео более острыми и эмоциональными. Принципы дизайна и композиции используются в фото. Все это никак не обойдется без направления "Авторство". И даже самому потрясающему контенту нужен SMM: "Если ты не сможешь позаботиться о дистрибуции продукции, ее никто не увидит. Поэтому мы качаем все шесть направлений", - пояснила Маргарита Посадских.

Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия"

Будущие филологи из ТюмГУ Вероника Малофей и Дарья Тышланова полны ожиданий от проекта. Девушки уверены, что известные спикеры по направлению SMM помогут им реализоваться в жизни.

"Одно дело, академическое образование, которое дает университет. И другое – то, что мы узнаем на практике", - считает Дарья Тышланова.

Студентки состоят в медиацентре ТюмГУ и развиваются в smm: "Филология – это теоретическая специальность, а SMM – это уже то, чем можно заниматься в жизни", - уверена Вероника Малофей.

Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия"

Их наставниками стала Анастасия Косенко - SMM-стратег диджитал агентства Net&Hooks. Специалист рассказала, ее группу ждет три лекции от ее коллег, посвященных созданию SMM-стратегии, таргетированной рекламе, геймификации и техническим возможностям взаимодействия с пользователями.

Наставником в направлении "Видео" стал руководитель продюсерского центра Баzа, учредитель центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", режиссер документальных фильмов, автор и генеральный продюсер проекта VR-театр Андрей Зубов. "Дизайн" курирует основатель студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александр Назаров. Научит фотографии шеф-фотограф GEOMETRIA.RU Раушан Ахмадиев. Освоить звук поможет композитор, саунд-дизайнер, основатель BringMe Production, автор музыки к театру Дмитрия Ефимова "Европа" Кирилл Бородулев. Направит в авторстве сценарист и режиссер продюсерского центра Баzа, автор скетчкомов на ТНТ и СТС, вице-чемпион КВН кубка министра обороны РФ, участник StandUp фестиваля на ТНТ Дмитрий Пензин.

Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснил программный директор "Медиаполиса" Тимофей Гладышев, составивший программу MediaСети, в начале каждой недели ребята собираются на встречах, на которых наставник поясняет задания, дает лайфхаки, ориентирует ребят в работе. К полудню каждой пятницы участники сдают материал: самостоятельно загружают контент на "Мой портал".

Материал отсматривает жюри, выставляют баллы, а тем временем участники слушают лекции федеральных спикеров медиа сферы. Так , 4 ноября им станет трэвэл-фотограф Максим Тарасов. Тимофей Гладышев раскрыл секрет: "Ребят, которые себя ярко проявят, мы пригласим на стажировку в "Медиаполис"".

Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия"

Помимо бонуса от "Медиаполиса", победителей каждой номинации ждет ценный приз номиналом от 30 тыс. рублей, а вуз-победитель получит главный приз – квадрокоптер DJI Mavic.

"Мы надеемся, что все эти участники дойдут до конца и прокачают свои скиллы, навыки в медиа. Призы нужны для мотивации, но самое главное – это образовательная программа, над которой мы хорошо поработали", - пояснила Маргарита Посадских.

Еще одним сюрпризом открытия MediaСети стал флешмоб в соцсетях. Маргарита Посадких пообещала, что если публикации участников с хэштегами #MediaСеть и #янаMediaСети соберут более 4 тыс. 300 публикаций до 19 ноября (за три недели мероприятия), на закрытии проекта выступит звезда. Имя звездного гостя пока держат в тайне.

Организаторами MediaСети стали департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентр "Моя Территория" и центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

﻿ Тюменских студентов научат создавать качественный контент. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина