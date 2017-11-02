Челябинские общественники предлагают создавать скейтборды из сломанных игрушек

Проект ReBoard. Фото из группы "Сделаем! Эколофт в Челябинске" в социальной сети

Подарить сломанным пластиковым игрушкам второе дыхание предлагают экоактивисты из Челябинска. Их проект ReBoard попал в шорт-лист Всероссийского конкурса "Мой проект — моей стране!", который организовала Общественная палата РФ.

О креативном проекте рассказал его идеолог и создатель Дмитрий Закарлюкин.

"ReBoard — проект по переработке сломанных пластиковых игрушек в скейтборды. Это часть нашей большой деятельности по формированию экологической культуры жителей и уменьшения количества пластика, то есть неразлагаемых отходов на свалке. После года экспериментов и поиска конечного продукта нам удалось наконец-то создать отличный пластиковый скейтборд класса "круизер", — пояснил он, отметив, что сама идея со скейтбордом пришла к нему с появлением в команде Даниила Вострецова, профессионального скейтера, который отвечает за соответствие продукта необходимым качествам.

От Ульяновска в конкурсе представлен проект "Масштаб истории". Его авторы смогли соединить в своей разработке моделирование, интерес к истории и развитие технического мышления.

"Это проект по обновлению экспозиций военно-исторических музеев образовательных учреждений через приобщение к стендовому моделизму для учащихся от 12 до 16 лет, которые создадут экспозиции своими руками. Проект предполагает обучение постройке военно-исторических диорам и миниатюр. Это будут уменьшенные модели отечественной бронетехники и самолетов. Идея предусматривает работу с детьми по развитию технического мышления, изучение исторической составляющей созданных копий, ознакомление с историческими материалами, архивными документами, хрониками и фотографиями", - рассказал автор проекта Сергей Скрыгин.

Чебоксарцы представили на конкурс "Зеленый патруль". Это подростковая экологическая трудовая бригада, цель которой — дать возможность подросткам проявить свои организаторские способности, увидеть экологическую ситуацию в городе, чтобы непосредственно повлиять на нее через очистку территорий от мусора, озеленение, уборка дорог и тротуаров, уход за насаждениями и т.д.

Особое внимание жюри конкурса уделило кейсам, решающим социальные проблемы. Так, в финал прошел проект московского фонда "Свет в руках", который оказывает бесплатную профессиональную психологическую поддержку в ситуации смерти ребенка.

"Мы первая в России благотворительная организация, оказывающая поддержку людям при перинатальной утрате. За полгода работы мы успели подготовить и успешно распространяем в роддомах материалы для поддержки родителей и их окружения после потери малыша во время беременности, родов, вскоре после рождения. Разработали и проводим обучающий курс для врачей роддомов и перинатальных центров. Оказали индивидуальную психологическую поддержку более чем сотне родителей. Еще 46 человек посетили наши группы поддержки родителей. Наши представители работают уже в десяти городах России. Фонд стал членом международного альянса по борьбе с мертворождением. Мы оказываем бесплатную профессиональную поддержку каждому обратившемуся к нам", — рассказала директор фонда, психолог Александра Фешина.

Победители конкурса будут объявлены 3 ноября на итоговом форуме "Сообщество" в Москве, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб.инф.