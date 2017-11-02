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Крупная афера с землей раскрыта в Тюменском районе

16:18 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

Уголовное дело об афере с землей в Тюменском районе, в результате которой государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей, направлено в суд.  

Жителю п. Винзили и бывшей чиновнице сельской администрации инкриминируют легализацию имущества, добытого преступным путем и мошенничество с использованием служебного положения.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в 2012 года житель п. Винзили решил незаконно завладеть земельным участком площадью  26 тыс. 240 кв. м. Напомним, что по закону у него должно быть распоряжение на пользование этим участком до 2001 года. 

При поддержке чиновницы мужчина изготовил поддельное решение от 24 июня 1994 года о выделении земельного участка для строительства дома и ведения подсобного хозяйства на имя своего знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях. По документам тот стал владельцем участка стоимостью более 3 млн рублей. Затем он якобы передал участок в дар мошеннику.

Тот размежевал крупный участок на 22 участка и 17 из них в 2015 году подарил своему отцу, который в 2016 году передарил их ему  обратно. Часть земельных участков аферист продал. 

Чиновница, помимо пособничества в мошенничестве, обвиняется также в хищении у четырех граждан в общей сложности 820 тыс. рублей под видом передачи в их собственность земельных участков в п. Винзили.

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Теги: Винзили , мошенничество , прокуратура

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