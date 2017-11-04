Нам 18! Как встречает совершеннолетие "Тюменская линия"

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 250 тыс. новостей узнали читатели информационного агентства "Тюменская линия" за 18 лет работы издания, и это не считая работы в выходные и праздничные дни.

Журналисты и редакторы "ТЛ" ежедневно трудятся для того, чтобы жители региона узнавали максимальное количество важной и полезной информации. Работа агентства похожа на механизм идеального аэровокзала: все, кто на его территории получают, объективную и своевременную информацию, даже если рейс вдруг перенесен. Утром, днем и когда все нормальные люди уже отдыхают от рабочего процесса, мы трудимся, чтобы вы узнали все необходимое - от погоды и пробок до вечерней афиши, разобрались в новшествах законодательства и экономики, порадовались за наших спортсменов, могли узнать от первых лиц значимую для себя информацию на интернет-конференциях и из актуальных интервью.

"Восемнадцать лет... Казалось бы, совершеннолетие! Человек только определяется в своем дальнейшем пути. Мы давно свой выбор сделали: работаем на благо общества. Никогда на страницах "ТЛ" вы не прочитаете ни одной сплетни, ни одного придуманного слова, написанного ради рейтинга. Мы дорожим своей репутацией и гордимся титулом "Самого цитируемого издания" региона, из года в год присуждаемого агентству независимыми экспертами", - отметил директор агентства "Тюменская линия" Сергей Пересторонин.

Продолжая совершенствоваться, мы ведем одновременно пять спецпроектов для того, чтобы показать жизнь Тюменской области и ее граждан во всей многогранности, с достоинствами, недостатками, особенностями.

Обозреватель Любовь Голышева в своем проекте "Навстречу спорту" раскрывает секреты правильного оздоровления, рассказывает об отличных местах для занятий спортом, о его разновидностях и о том, как во всем этом многообразии не запутаться и не наделать ошибок.

Врачи и медсестры, которым мы доверяем свое здоровье, – какие они на самом деле? Часто за медицинской маской мы не видим их личных качеств, не знаем, куда они отправляются первым делом после сложных операций и ответственных дежурств. Теперь вы узнаете и об этом благодаря Евгении Шевцовой и ее проекту "Доктор" на "Тюменской линии".

Журналист Ирина Ромашкина открывает тюменцам тайны творческой богемы региона. В ее проекте "Закулисье" вы прочтете откровения актеров и режиссеров, художников и фотографов, гидов и циркачей.

Владислав Соколов в рамках проекта "Зима близко" без устали встречается с экспертами в области жилищно-коммунального хозяйства и вместе с ними помогает разобраться: откуда в наши дома поступает тепло, как правильно подготовиться к отопительному сезону и что сделать, чтобы сохранить оптимальную температуру дома и сэкономить на этом собственные средства.

Автор проекта "Герои тыла" Евгения Тенегина рассказывает о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, помогут воссоздать, как и чем жили во время войны, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье.

Ах, да. Нам видится только очень хорошее в совпадении дня рождения "Тюменской линии" с Днем народного единства ;-)