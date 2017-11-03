Тоболяки написали большой этнографический диктант

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 100 человек приняли участие в акции "Большой этнографический диктант" в Тобольске.

Мероприятие проходило в медицинском колледже им. Володи Солдатова. На входе в учебное заведение участников встречали студенты, которые были одеты в костюмы различных народов мира. В акции приняли участие школьники, студенты, сотрудники городской администрации, комитета по образованию, ветераны.

Как рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе тобольского медицинского колледжа Ирина Манакова, многие из участников писали диктант уже второй год подряд.

"Текст диктанта включал 30 тестовых заданий, их надо было выполнить за 45 минут. Многие справлялись быстрее. Те участники, которые писали диктант в прошлом году, отмечали, что в этот раз вопросы были легче. При этом быстрее заканчивали писать диктант школьники", - отметила Ирина Манакова.

Напомним, этнографический диктант писали во всех 85 субъектах России и 11 странах СНГ. В Тюменской области акция проходила на 15 площадка.

Отметим, что акция направлена на то, чтобы пробудить интерес к традициям и обычаям народов, проживающих в России. Итоги диктанта подведут в День Конституции РФ 12 декабря.

Евгений Новоселов