Семейный йога-марафон приглашает тюменцев обучиться асанам

Фото: группа Семейный йога-марафон "ВКонтакте"

Осенний семейный йога-марафон пройдет 5 ноября в Тюмени. Мероприятие начнется на пятом этаже ТЦ "Магеллан".

В программе осеннего йога-марафона три мастер-класса по йоге, отдельные занятия с детьми, благотворительная акция, чаепитие, фотосессия. Родители и дети смогут позаниматься с асанами, размять мышцы, получить удовольствие от общения.

На марафоне взрослые научатся балансировать свою нервную систему, получат способы активизации и успокоения. В это же время дети будут заняты йогой, гимнастикой, ментальной арифметикой, творческими занятиями, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

"Наш марафон имеет и благотворительную цель. Мы предлагаем горожанам принести теплую одежду в хорошем состоянии для двух детских домов: в Пышме и Пионерском", - отметила организатор мероприятия, руководитель студии "Йога Час" Лариса Рябкова.

Семейный йога-марафон проводится бесплатно. Любой желающий может присоединиться к участникам, предварительно зарегистрировавшись с помощью СМС по телефону 89129227047 или в социальной сети "ВКонтакте". Спортивная форма и коврик приветствуются.