В День народного единства тюменцы смогут отведать блюда национальной кухни

Фото: Центр национальных культур

Фестиваль национальной кухни пройдет в Тюмени 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства.

С 14 часов шесть точек питания будут работать на Цветном бульваре. Все они расположатся недалеко от сцены. Гостям праздника предложат чай, кофе и свежую выпечку.

Отведать кулинарные изыски можно будет и в 14 торгово-развлекательных центрах. Открыть для себя кухню народов России можно будет в ресторанах и кафе ТРЦ "Панама", ТРЦ "Гудвин", РЦ "Колумб", ТРЦ "Кристалл", ТРЦ "Премьер", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Галерея Вояж", ТЦ "Зеленый берег", ТЦ "Калинка", ТЦ "На Минской", ТЦ "П.О.Р.Т", ТЦ "Тюменский", ТЦ "Центральный", ТЦ "ЦУМ".

Предприятия общественного питания порадуют своих гостей блюдами и напитками, соответствующими праздничной тематике мероприятия, а также использованием единой праздничной концепции внутреннего оформления интерьера, витражей и входных групп, сообщает пресс-служба городской администрации.