Стартовал конкурс видеопоздравлений ко Дню матери
Фото ИА "Тюменская линия"
Конкурс видеопоздравлений в преддверии Международного Дня матери, который отмечается 26 ноября, стартовал в Тюмени.
Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, конкурс "Пусть всегда будет мама" дает возможность всем желающим в возрасте от 7 лет и старше признаться в любви своим мамам и выиграть приз! Для этого нужно выполнить следующие условия:
· Быть зарегистрированным в соцсети "ВКонтакте"
· Записать видеопоздравление для мамы
· Загрузить его на свою страницу, подписать хештегом #тюменскаямама (от одного участника принимается одно видео).
Итоги подведут 24 ноября. Авторы трех лучших работ получат сертификаты номиналом 1 тыс. рублей от сети кофеен "Максим".
Материалы конкурса будут опубликованы в группе департамента "ВКонтакте" 27 ноября. Лучшие работы будут загружаться на канал youtube.
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