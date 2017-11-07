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Стартовал конкурс видеопоздравлений ко Дню матери

09:21 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс видеопоздравлений в преддверии Международного Дня матери, который отмечается 26 ноября, стартовал в Тюмени.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, конкурс  "Пусть всегда будет мама" дает возможность всем желающим в возрасте от 7 лет и старше признаться  в любви своим мамам и выиграть приз! Для этого нужно выполнить следующие условия:

· Быть зарегистрированным в соцсети "ВКонтакте"

· Записать  видеопоздравление  для мамы

· Загрузить его  на свою страницу, подписать хештегом #тюменскаямама (от одного участника принимается одно видео).

Итоги подведут 24 ноября. Авторы трех лучших работ получат сертификаты номиналом 1 тыс. рублей от сети кофеен "Максим".

Материалы конкурса будут опубликованы в группе департамента "ВКонтакте" 27  ноября. Лучшие работы будут загружаться на канал youtube.

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Теги: конкурс , День матери

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