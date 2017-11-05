ФК "Тюмень" одержал волевую победу в Санкт-Петербурге

ФК Тюмень

ФК "Тюмень" добился второй победы на выезде в текущем розыгрыше первенства России среди команд ФНЛ.

Подшефные Владимира Маминова одержали волевую победу над питерским "Зенитом-2" - 2:1.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, сибиряки действовали против питерского фарм-клуба с позиции силы. Именно гости владели территориальным преимуществом по ходу всей первой половины встречи. У подопечных Маминова здорово получалось комбинировать, где они преимущественно использовали мелкие и средние передачи в одно касание. Питерская команда надежно играла в обороне. На чужую половину поля подопечные Анатолия Давыдова выдвигались редко, что не помешало именно им открыть счет в матче.

Иван Чудин грубо сыграл в своей штрафной против лучшего бомбардира "Зенита-2" Андрея Панюкова. Главный арбитр встречи Александр Борисов из Самары указал на 11-метровую отметку. Панюков с пенальти хладнокровно развел мяч и Обухова по разным углам ворот.

На 59-й минуте Альберт Богатырёв сделал мягкую передачу в чужую штрафную площадь на Никиту Саламатова, который головой скинул мяч Артему Юсупову. Он с близкого расстояния счет сравнял – 1:1. Вскоре черно-белые отличились второй раз. Юсупов оформил дубль.

В оставшееся время гости грамотно довели дело до заслуженной победы. У футболистов "Зенита-2" даже не получилось организовать штурма владений Обухова в концовке игры.

Победа в Санкт-Петербурге позволила сибирякам впервые покинуть зону вылета. Тюменцы поднялись на пять строчек вверх, и теперь идут четырнадцатыми. В активе команды Маминова находится 22 очка.