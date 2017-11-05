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ФАС пригрозила РЖД штрафом за ситуацию с плацкартными билетами

11:39 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото rzdtour.com

Федеральная антимонопольная служба пригрозила дочке РЖД штрафом в случае непоступления в продажу билетов в плацкартные и общие вагоны до 16 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС поясняет, что закон "запрещает действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются ущемление интересов потребителей". Также регулятор уточнил, что данный вопрос будет обсуждаться в правительстве 10 ноября.  

Ранее РЖД объявили о временной приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны. В компании подобный шаг объяснили тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

Отмечалось, что все остальные категории билетов останутся в продаже. При этом приостановка продаж не коснется скоростных поездов и "Сапсанов", сообщает "Лента.ру"

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Теги: штраф , РЖД , билеты

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