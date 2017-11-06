Дисплей iPhone X может выгореть, предупредила Apple

Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X. Фото с сайта ytrgv.ml

Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X, передает Лента.ру со ссылкой на издание Mashable.

Эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея стало "головной болью" для Google со смартфонами Pixel 2 XL, поясняет Mashable.

На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет "лучшим в отрасли".

Продажи iPhone X начались 3 ноября, предзаказ — 27 октября, в российском App Store их разобрали за три минуты. В Москве очередь за устройствами в физические магазины начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, так, на Тверской она насчитывала 500 человек. Стоимость последнего смартфона Apple начинается от 80 тыс. рублей.