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В Тюмени осуждены две тобольские наркоторговки

14:10 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Двух жительниц Тобольска осудили за распространение наркотиков в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Наталья Константинова и Ксения Фомина занялись наркоторговлей в Тобольске. Об этом стало известно сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые стали документировать противоправную деятельность подруг.

В январе 2017 года женщины в Тобольске сделали тайник с синтетическим наркотиком. На следующий день за закладной пришел наркоман, который был задержан. Спустя некоторое время наркоторговки уехали в Тюмень, где сняли квартиру. Тобольские оперативники продолжили за ними наблюдение.

В феврале Константинова у одного из домов по ул. Транспортная в областном центре сделала две закладки с наркотиком, после чего была задержана. При ней был обнаружен наркотик. После этого сразу же была задержана и Фомина, которая находилась в машине и ждала свою сообщницу. В двух тайниках, машине, на съемной квартире было обнаружено и изъято свыше 48 гр. синтетических наркотиков.

По результатам медицинского освидетельствования у Фоминой было установлено состояние наркотического опьянения, у Константиновой обнаружены свежие следы от внутривенных инъекций.

Суд назначил наркоторговкам по 13 лет лишения свободы каждой с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Теги: наркопреступления , наркотики

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