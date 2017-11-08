Экологический путеводитель, танковые бои, фестиваль соседей стали победителями конкурса "Как нам обустроить Сибирь"

Фото ИА "Тюменская линия"

75 социально значимых проектов поступили на конкурс "Как нам обустроить Сибирь", объявленный Общественной палатой Тюменской области при поддержке Тюменской областной думы, правительства региона и координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан.

Победители в шести номинациях получили гранты от Общественной палаты по 50 тыс. рублей, призеры отмечены грамотами. Их имена объявили в тюменском технопарке в рамках форума "Сообщество Сибири".

Как рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, проекты получили хорошие отзывы членов жюри и при подведении итогов было принято решение наградить не только победителей, но и призеров, занявших второе и третье места. "Мы даем им толчок к развитию, ведь многие проекты участников еще являются стартапами, не имеют регистрации как юрлица и не могут пока получить субсидии или президентские гранты. Общественное признание поможет им претендовать на получение финансовой поддержки в будущем. Мы также готовы оказать им консультативную помощь, помочь с финансовой отчетностью и оказать другую поддержку", - сообщил он.

Победитель в номинации "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи", собравшей наибольшее число участников, обошел 29 конкурентов. Проект "Военно-патриотическая игра на радиоуправляемых моделях танков "Танковый турнир ТТ-72" действует около полугода, проведено около 60 турниров.

"Ребята нередко путают даты начала ВОВ, не могут объяснить, кто такой патриот. Мы стараемся не только дать возможность подросткам поиграть, но и пройтись по основным понятиям и датам в формате живого общения. После этого ребята часто спрашивают, где можно найти более полную информацию по интересующему их вопросу", - рассказала менеджер проекта "ТТ-72" Елена Митрофанова.

Наименьшее число участников собрала номинация "Общественный контроль". Победу одержал проект "От мотивации к компетенции: программа развития институтов общественного контроля в Тюменской области". "Это программа создания условий для взаимодействия и работы институтов общественного контроля Тюменской области. Их много, у них есть мотивация и желание навести порядок, а компетенции и понимания, как это делать, недостаточно. Между тем, у общественников и чиновников общая задача – улучшать качество жизни, решать общие проблемы. Наша задача – объединить их усилия. Для этого нужно разработать алгоритм взаимодействия, чтобы они не дублировали друг друга, а дополняли. У нас также есть идея создать портал для представителей общественных палат и провести выездные семинары для подготовки специалистов-общественников", - сообщил Игорь Буженко, представлявший проект.

В номинации "Социальная адаптация инвалидов и их семей" победил социальный проект "Один мир на всех". Программа развития добрососедства и поддержки инициатив местных сообществ "Фестиваль соседей" стала лучшей в номинации "Развитие межнационального сотрудничества и гражданского единства". В номинации "Социальная поддержка и защита граждан" победила программа неденежной благотворительности "Дармарка". Экологический путеводитель "Путешествие по Викуловскому району Тюменской области"признан лучшим в номинации "Экологическое просвещение и воспитание".

Татьяна Ковалева