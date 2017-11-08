Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики

Форум "Сообщество Сибири", фото ИА "Тюменская линия"

Конструктивный диалог между властью и общественниками – одна из главных составляющих современной государственной политики. В Тюменской области такой диалог продолжается уже много лет и помогает успешно решать многие важные вопросы.

На это обратил внимание губернатор региона Владимир Якушев, выступая на открытии III форума "Сообщество Сибири" в Тюмени. Традиционно главные участники встречи – представители некоммерческих объединений, общественных палат и советов. По словам Владимира Якушева, именно на них лежит большая ответственность – быть проводниками политических инициатив и выстраивать диалог между властью и обществом.

"Этот форум – значимое событие в жизни общественников Тюменской области. За три года работы он зарекомендовал себя как эффективная площадка для вовлечения институтов гражданского общества в важные для региона программы и проекты. Здесь можно обменяться опытом и выработать новые подходы в решении вопросов земляков. Важно, что нам удалось наладить такое взаимодействие. Общественные палаты и советы стали центрами объединения активных и неравнодушных граждан. Сегодня это один из ключевых институтов современного гражданского общества, чья деятельность в полной мере отражает гражданскую ответственность и заинтересованность людей", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что всего в Тюменской области зарегистрировано около 2 тыс. общественных объединений. Они работают по самым разным направлениям: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, экология, социальная адаптация и помощь инвалидам, межнациональные отношения. Среди них есть объединения, которые занимают особо активную позицию, участвуют в работе крупных площадок, организовывают собственные мероприятия. Их Владимир Якушев призвал помочь НКО, только начинающим свою работу.

"Мы должны двигаться к тому, чтобы все общественные объединения имели равные возможности, имели доступ к участию на разных площадках, несмотря на нехватку опыта. Я прошу помочь им, подсказать, направить. Чем больше будет у нас общественных объединений и чем большую часть жизни они будут охватывать, тем интереснее будут сами инициативы и тем быстрее они получат продвижение и поддержку", - подчеркнул Владимир Якушев.

В такой работе, по его словам, органы власти особенно заинтересованы. Обычно все претензии общества к власти сводятся к одному: нужно успевать за всем следить, принимать правильные решения и нести ответственность за ошибки. Однако у чиновников любого уровня настолько большой объем работы, а госаппарат регионального правительства сокращается, что охватить все стороны жизни очень сложно. В этом помощь общественников становится незаменимой.

"Некоммерческие объединения и общественные организации – огромное подспорье. Вы – наши первые помощники и соратники. Во многих своих решениях мы опираемся на вас как коммуникатор, который позволяет оперативно решать вопросы и запросы людей", - пояснил Владимир Якушев.

Также он отметил особую роль общественного контроля. По его мнению, именно общественный контроль не дает чиновникам и окологосударственным институтам расслабляться, дает им понять, что их могут поправить. При этом важно, чтобы контроль был конструктивным.

"Когда мы обсуждаем любое решение без учета мнения людей, без экспертизы и пытаемся высказать точку зрения на крупных площадках – это неправильно. Хорошо, что в Тюменской области выстроен именно конструктивный диалог, и мы в нем продолжаем работать. Благодаря такому подходу мы многое можем поправить и в будущем не допустить прошлых ошибок. Это очень важный момент, поэтому надеюсь, что работа в таком ключе продолжится", - заключил глава региона.

Напомним, что подобные встречи общественников стали в Тюменской области хорошей традицией. На форуме "Сообщество Сибири" они обсудят возможности развития и обустройства Сибири, представят и выберут лучшие социально-значимые проекты. Также в рамках форума наградят победителей конкурса детского рисунка "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

Евгения Шевцова