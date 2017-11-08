up

8.11.2017 среда

EUR 67.7677

USD 58.4557

В Тюмени 0..2 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики

13:04 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Форум "Сообщество Сибири", фото ИА "Тюменская линия"

Конструктивный диалог между властью и общественниками – одна из главных составляющих современной государственной политики. В Тюменской области такой диалог продолжается уже много лет и помогает успешно решать многие важные вопросы.

На это обратил внимание губернатор региона Владимир Якушев, выступая на открытии III форума "Сообщество Сибири" в Тюмени.  Традиционно главные участники встречи – представители некоммерческих объединений, общественных палат и советов. По словам Владимира Якушева, именно на них лежит большая ответственность – быть проводниками политических инициатив и выстраивать диалог между властью и обществом.

"Этот форум – значимое событие в жизни общественников Тюменской области. За три года работы он зарекомендовал себя как эффективная площадка для вовлечения институтов гражданского общества в важные для региона программы и проекты. Здесь можно обменяться опытом и выработать новые подходы в решении вопросов земляков. Важно, что нам удалось наладить такое взаимодействие. Общественные палаты и советы стали центрами объединения активных и неравнодушных граждан. Сегодня это один из ключевых институтов современного гражданского общества, чья деятельность в полной мере отражает гражданскую ответственность и заинтересованность людей", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что всего в Тюменской области зарегистрировано около 2 тыс. общественных объединений. Они работают по самым разным направлениям: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, экология, социальная адаптация и помощь инвалидам, межнациональные отношения. Среди них есть объединения, которые занимают особо активную позицию, участвуют в работе крупных площадок, организовывают собственные мероприятия. Их Владимир Якушев призвал помочь НКО, только начинающим свою работу.

"Мы должны двигаться к тому, чтобы все общественные объединения имели равные возможности, имели доступ к участию на разных площадках, несмотря на нехватку опыта. Я прошу помочь им, подсказать, направить. Чем больше будет у нас  общественных объединений и чем большую часть жизни они будут охватывать, тем интереснее будут сами инициативы и тем быстрее они получат продвижение и поддержку", - подчеркнул Владимир Якушев.

В такой работе, по его словам, органы власти особенно заинтересованы. Обычно все претензии общества к власти сводятся к одному: нужно успевать за всем следить, принимать правильные решения и нести ответственность за ошибки. Однако у чиновников любого уровня настолько большой объем работы, а госаппарат регионального правительства сокращается, что охватить все стороны жизни очень сложно. В этом помощь общественников становится незаменимой.

"Некоммерческие объединения и общественные организации – огромное подспорье. Вы – наши первые помощники и соратники. Во многих своих решениях мы опираемся на вас как коммуникатор, который позволяет оперативно решать вопросы и запросы людей", - пояснил Владимир Якушев.

Также он отметил особую роль общественного контроля. По его мнению, именно общественный контроль не дает чиновникам и окологосударственным институтам расслабляться, дает им понять, что их могут поправить. При этом важно, чтобы контроль был конструктивным.

"Когда мы обсуждаем любое решение без учета мнения людей, без экспертизы и пытаемся высказать точку зрения на крупных площадках – это неправильно. Хорошо, что в Тюменской области выстроен именно конструктивный диалог, и мы в нем продолжаем работать. Благодаря такому подходу мы многое можем поправить и в будущем не допустить прошлых ошибок. Это очень важный момент, поэтому надеюсь, что работа в таком ключе продолжится", - заключил глава региона.

Напомним, что подобные встречи общественников стали в Тюменской области хорошей традицией. На форуме "Сообщество Сибири" они обсудят возможности развития и обустройства Сибири, представят и выберут лучшие социально-значимые проекты. Также в рамках форума наградят победителей конкурса детского рисунка "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: общественные организации , общественные советы , Владимир Якушев

Последние новости

13:37 Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области
13:26 Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью
13:15 Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь
13:04 Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики
12:54 Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа
12:53 Тюменцы угостили участников гастрономического фестиваля "нефтяной" ухой
12:42 Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями
12:31 Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"
12:20 Тюмень ассоциируется у россиян с горячими источниками и производством
12:09 Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: общественный контроль – неотъемлемая часть современной политики

Владимир Якушев отметил важность современной системы сбыта сельхозпродукции

"ТюменьАгро" построит третью очередь тепличного комплекса

Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Экономика

Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями

Почти сто пятьдесят километров пути отремонтировали железнодорожники в тюменском регионе

Экосистема AVEEVO ищет инвесторов и партнеров

Общество

Тюменцы поспорят за стажировку в правительстве области

Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене окажут помощь

Жители Тобольска освоили танцы при поддержке СИБУРа

Спорт

Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"

Юниорки привезли в Тюмень медали всероссийских соревнований

Владислав Хромых: хоккеистов "Рубина" словно подменили

Происшествия

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск дальнобойщик спровоцировал аварию

Из-за звонка о минировании эвакуировали "Ашан Сити"

Тюменский адвокат, участвовавший в даче взятки, сел на пять лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+